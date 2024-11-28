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    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
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    Губернатор Самарской области отреагировал на заявление РПЛ о коррупционном скандале

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    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о реакции РПЛ на его заявления о коррупции в российском футболе.

    Вячеслав Федорищев
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    Вячеслав Федорищев

    Ранее на этой неделе Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

  • РПЛ выступила с заявлением по поводу сообщений о коррупции в судействе
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    • «Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что всё хорошо.

    И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы.

    Я сейчас плотно занимаюсь, в интересах следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев в своем телеграм-канале.

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