Губернатор Самарской области отреагировал на заявление РПЛ о коррупционном скандале

Губернатор Самарской областивысказался о реакциина его заявления о коррупции в российском футболе.

Ранее на этой неделе Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что всё хорошо.

И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы.

Я сейчас плотно занимаюсь, в интересах следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев в своем телеграм-канале.