Губернатор Самарской области отреагировал на заявление РПЛ о коррупционном скандале

Вячеслав Федорищев Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
«Увидел заявление РПЛ, все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что всё хорошо.
И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы.
Я сейчас плотно занимаюсь, в интересах следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев в своем телеграм-канале.