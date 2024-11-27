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    «Интер» с минимальным счетом обыграл «РБ Лейпциг» в ЛЧ

    «Интер» — «РБ Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Итальянский «Интер» был сильнее немецкого «РБ Лейпциг» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0.

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    Единственный мяч был забит на 27-й минуте после автогола центрального защитника гостей Кастелло Люкеба.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Интер — РБ Лейпциг 1:0
    Гол: 1:0 Кастелло Люкеба (автогол) (27') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 44'), Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 65'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Генрих Мхитарян, 76'), Пётр Зелиньски, Мехди Тареми (Марку Тюрам, 65'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 76') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда (Вигго Гебель, 85'), Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 61'), Кевин Кампль, Кристоф Баумгартнер (Assan Ouedraogo, 61'), Андре Силва (Беньямин Шешко, 61'), Луа Опенда, Антонио Нуса Предупреждения: Бенжамен Павар (11'), Алессандро Бастони (33'), Кристоф Баумгартнер (35'), Marco Rose (70'), Кастелло Люкеба (85')

    После этой победу у команды Симоне Индзаги стало 13 очков, она является лидером ЛЧ. «Рб Лейпциг» в подвале турнирной таблицы с 0 очков.

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