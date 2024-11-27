«Интер» — «РБ Лейпциг»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 27-й минуте после автогола центрального защитника гостей Кастелло Люкеба.
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Интер — РБ Лейпциг 1:0
Гол: 1:0 Кастелло Люкеба (автогол) (27') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 44'), Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 65'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Генрих Мхитарян, 76'), Пётр Зелиньски, Мехди Тареми (Марку Тюрам, 65'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 76') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Лютсхарел Гертрейда (Вигго Гебель, 85'), Амаду Айдара (Николас Зайвальд, 61'), Кевин Кампль, Кристоф Баумгартнер (Assan Ouedraogo, 61'), Андре Силва (Беньямин Шешко, 61'), Луа Опенда, Антонио Нуса Предупреждения: Бенжамен Павар (11'), Алессандро Бастони (33'), Кристоф Баумгартнер (35'), Marco Rose (70'), Кастелло Люкеба (85')
После этой победу у команды Симоне Индзаги стало 13 очков, она является лидером ЛЧ. «Рб Лейпциг» в подвале турнирной таблицы с 0 очков.