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    «Лечче» одолел «Венецию»

    «Венеция» — «Лечче»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Венеция Лечче
    В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лечче» на выезде переиграл «Венецию» со счетом 1:0.

    Марко Джампаоло (главный тренер «Лечче»)
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    Марко Джампаоло (главный тренер «Лечче»)

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Патрик Доргу с передачи Антонио Галло на 70-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Лечче 0:1
    Гол: 0:1 Патрик Доргу (70') Предупреждения: Хамза Рафья (2'), Киалонда Гаспар (45 + 1'), Фредерик Гильберт (64'), Джон Йебоа (77'), Никола Сансоне (86')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Лечче» смог набрать 12 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Серии А. У «Венеции» осталось 8 баллов и последняя строчка.

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