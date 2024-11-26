«Венеция» — «Лечче»: счет матча 0:1, обзор голов

Марко Джампаоло (главный тренер «Лечче») Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Патрик Доргу с передачи Антонио Галло на 70-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Лечче 0:1
Гол: 0:1 Патрик Доргу (70') Предупреждения: Хамза Рафья (2'), Киалонда Гаспар (45 + 1'), Фредерик Гильберт (64'), Джон Йебоа (77'), Никола Сансоне (86')
Таким образом, «Лечче» смог набрать 12 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Серии А. У «Венеции» осталось 8 баллов и последняя строчка.