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    «Акрон» прошел «Шинник» в Кубке России

    «Шинник» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Завершился четвертьфинал Кубка России Пути регионов.

    Заурбек Тедеев — тренер «Акрона»
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    Заурбек Тедеев — тренер «Акрона»

    Ярославский «Шинник» на своем поле уступил тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.

    Победу гостям принес автогол полузащитника Артема Малахова уже на первой минуте.

    На 89-й минуте был удален игрок «Шинника» Дмитрий Самойлов.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Шинник — Акрон 0:1
    Гол: 0:1 Артем Малахов (1') Шинник: Тимофей Митров, Артур Черный, Джонатан Джон, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Никита Баранок, Вячеслав Бардыбахин, Солтмурад Бакаев, Боян Димоски, Шерзод Эсанов, Владимир Москвичёв, Максим Палиенко, Сергей Грибов, Мавис Чибота Предупреждения: Сергей Грибов (45+1'), Глеб Якушевич (57'), Руслан Куль (64'), Максим Кузьмин (85')
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