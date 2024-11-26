«Шинник» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор гола

Заурбек Тедеев — тренер «Акрона» Фото: globallookpress.com
Ярославский «Шинник» на своем поле уступил тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1.
Победу гостям принес автогол полузащитника Артема Малахова уже на первой минуте.
На 89-й минуте был удален игрок «Шинника» Дмитрий Самойлов.
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Шинник — Акрон 0:1
Гол: 0:1 Артем Малахов (1') Шинник: Тимофей Митров, Артур Черный, Джонатан Джон, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Никита Баранок, Вячеслав Бардыбахин, Солтмурад Бакаев, Боян Димоски, Шерзод Эсанов, Владимир Москвичёв, Максим Палиенко, Сергей Грибов, Мавис Чибота Предупреждения: Сергей Грибов (45+1'), Глеб Якушевич (57'), Руслан Куль (64'), Максим Кузьмин (85')