Ледяхов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Красно-белые» провел лучшую игру в этом сезоне

Экс-футболиствысказался о разгромной победе в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против(5:2).

«Бабич играл в прошедшем матче, поэтому у "Спартака" не было проблем в обороне. "Спартак" провёл лучшую игру в этом сезоне, и результат закономерен.

"Локомотив", наоборот, провёл очень слабую игру. Красно-белые играли с позиции силы и имели очень много моментов, которые реализовывали. Также стоит отметить игру Угальде, который выдал суперматч», — сказал Ледяхов Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе, а «Локомотив» — на 3-й позиции с 34 баллами.