Джикия: У Соболева всё будет хорошо

Защитник «Химок»высказался по поводу результативности форварда «Зенита»

До этого Джикия и Соболев вместе выступали за московский «Спартак».

«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально. На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы.

Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь–февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — заявил Джикия «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Соболев не забил ни одного гола за «Зенит» в РПЛ и дважды отличился в Кубке России.