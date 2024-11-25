Джикия: У Соболева всё будет хорошо

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
До этого Джикия и Соболев вместе выступали за московский «Спартак».
«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально. На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы.
Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь–февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — заявил Джикия «СЭ».
В текущем сезоне Соболев не забил ни одного гола за «Зенит» в РПЛ и дважды отличился в Кубке России.