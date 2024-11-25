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    Джикия: У Соболева всё будет хорошо

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    Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался по поводу результативности форварда «Зенита» Александра Соболева.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    До этого Джикия и Соболев вместе выступали за московский «Спартак».

    «Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально. На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы.

    Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь–февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — заявил Джикия «СЭ».

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    В текущем сезоне Соболев не забил ни одного гола за «Зенит» в РПЛ и дважды отличился в Кубке России.

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