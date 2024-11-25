Бушманов: Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов «Спартака»

Экс-футболиствысказался о нападающем, который оформил покер в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против(5:2).

«Угальде адаптировался в этом сезоне. Изначально, когда он только приходил в "Спартак", было видно, что это футболист, который умеет забивать и играть в футбол.

Это умный и тонкий игрок, который умеет правильно отдавать мяч и открываться. Видимо, пришло время, когда Угальде начал проявлять все эти качества. Кроме того, доверие Станковича помогает ему. На сегодняшний день Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов Спартака», — сказал Бушманов Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В нынешнем сезоне Угальде провел за «красно-белых» 16 матчей, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.