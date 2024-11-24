Невилл о «Манчестер Сити»: Никогда не видел, чтобы они были так плохи

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»прокомментировал разгромное поражениеот(0:4) в матче АПЛ.

«Мы наблюдали поражения "Сити", но очень редко видели, чтобы их переигрывали по всем фронтам. Но именно это и происходит. Я не помню их такими со времен первого сезона Пепа. Никогда не видел, чтобы они были так плохи, как в последние несколько недель.

Пеп Гвардиола, наверное, ждал международной паузы, думая, что она станет моментом перезагрузки. Но сейчас еще больше укрепилось мнение, что "Сити" находится в упадке.

Это кажется безумием, когда думаешь о том, чего они достигли. Против них легко играть, и команды воодушевляются в матчах с ними. Их уязвимые места очевидны всем.

Когда вы на спаде — я терпеть не могу это слово, но мне кажется, что все так и есть, — что-то не так с целой группой игроков. Идея немного состариться вместе, сыграть вместе как можно больше матчей, физические и умственные требования — сколько еще вы сможете продолжать в том же духе? Я играл за тренера и клуб, которые продолжали побеждать, но в определенные моменты вы просто падаете духом.

Вы трижды выигрываете лигу, догоняя конкурентов, делаете дубли, выигрываете требл — дальше идти уже некуда. Вам остается лишь пожать плечами — похоже, что это как раз тот случай.

Эта команда пробежала миллион миль, они были невероятны. Но они слегка опьянели. Им не хватает энергии, они потеряли нескольких игроков, в частности, несколько ключевых футболистов выбыли из-за травм.

Прогнозы и ставки на АПЛ

На следующей неделе будет важная игра "Ливерпуль" — "Ман Сити". Это всего несколько очков, впереди долгий путь, но сейчас мне кажется, что если "Ман Сити" в этом сезоне станет чемпионом, то это будет величайшее достижение Пепа в АПЛ», — приводит слова Невилла Sky Sports.