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    Невилл о «Манчестер Сити»: Никогда не видел, чтобы они были так плохи

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (0:4) в матче АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы наблюдали поражения "Сити", но очень редко видели, чтобы их переигрывали по всем фронтам. Но именно это и происходит. Я не помню их такими со времен первого сезона Пепа. Никогда не видел, чтобы они были так плохи, как в последние несколько недель.

    Пеп Гвардиола, наверное, ждал международной паузы, думая, что она станет моментом перезагрузки. Но сейчас еще больше укрепилось мнение, что "Сити" находится в упадке.

    Это кажется безумием, когда думаешь о том, чего они достигли. Против них легко играть, и команды воодушевляются в матчах с ними. Их уязвимые места очевидны всем.

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    • Когда вы на спаде — я терпеть не могу это слово, но мне кажется, что все так и есть, — что-то не так с целой группой игроков. Идея немного состариться вместе, сыграть вместе как можно больше матчей, физические и умственные требования — сколько еще вы сможете продолжать в том же духе? Я играл за тренера и клуб, которые продолжали побеждать, но в определенные моменты вы просто падаете духом.

    Вы трижды выигрываете лигу, догоняя конкурентов, делаете дубли, выигрываете требл — дальше идти уже некуда. Вам остается лишь пожать плечами — похоже, что это как раз тот случай.

    Эта команда пробежала миллион миль, они были невероятны. Но они слегка опьянели. Им не хватает энергии, они потеряли нескольких игроков, в частности, несколько ключевых футболистов выбыли из-за травм.

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    На следующей неделе будет важная игра "Ливерпуль" — "Ман Сити". Это всего несколько очков, впереди долгий путь, но сейчас мне кажется, что если "Ман Сити" в этом сезоне станет чемпионом, то это будет величайшее достижение Пепа в АПЛ», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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