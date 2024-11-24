Мойес снова может стать тренером «Эвертона»

Известный шотландский специалистможет снова возглавить клуб АПЛ.

По данным Transfer News Live, со ссылкой на The Sun, речь идет об «Эвертоне», который ранее он успешно тренировал до перехода в «Манчестер Юнайтед».

Возвращение 61-летнего наставника может состояться, когда «ириски» полностью отойдут американским инвесторам.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас Мойес является безработным, его последним клубом был «Вест Хэм», шотландец его покинул летом 2024 года. «Эвертон» он тренировал с 2002 по 2013 год. Сейчас «ирисок» возглавляет Шон Дайч, они идут на 15-й позиции в таблице АПЛ.