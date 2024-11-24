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    Мойес снова может стать тренером «Эвертона»

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    Известный шотландский специалист Дэвис Мойес может снова возглавить клуб АПЛ.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    По данным Transfer News Live, со ссылкой на The Sun, речь идет об «Эвертоне», который ранее он успешно тренировал до перехода в «Манчестер Юнайтед».

    Возвращение 61-летнего наставника может состояться, когда «ириски» полностью отойдут американским инвесторам.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас Мойес является безработным, его последним клубом был «Вест Хэм», шотландец его покинул летом 2024 года. «Эвертон» он тренировал с 2002 по 2013 год. Сейчас «ирисок» возглавляет Шон Дайч, они идут на 15-й позиции в таблице АПЛ.

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