Черчесов — о скоростях в российском футболе: Мы медленнее на порядок

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о нынешних скоростях в российском чемпионате.

«Был я вчера на матче ЦСКА — "Ростов" и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии — скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд — уже мяч у тебя в воротах.

Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче ЦСКА — «Ростов» победу со счетом 2:1 одержали ростовчане.