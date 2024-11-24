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    Черчесов — о скоростях в российском футболе: Мы медленнее на порядок

    Футбол Футбол России Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о нынешних скоростях в российском чемпионате.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Был я вчера на матче ЦСКА — "Ростов" и скажу вам так… Ну уж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии — скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд — уже мяч у тебя в воротах.

    Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

    Напомним, что в матче ЦСКА — «Ростов» победу со счетом 2:1 одержали ростовчане.

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