В матче 12-го тура английской Премьер-лигипримет на своем поле лондонский. Встреча начнется в 15:30 и пройдет на поле стадиона «Кинг Пауэр».

Конец октября — начало ноября выдались для «лисов» непростыми. Команда не смогла выиграть в четырех матчах подряд. Она проиграла «Ноттингему» 1:3 в АПЛ, после чего вылетела из Кубка лиги, крупно уступив «Ман Юнайтед» 2:5. После этого удалось добыть очко в домашнем матче против «Ипсвича», однако все надежды на продолжение подъема уложил МЮ, который нанес «Лестеру» поражение со счетом 0:3.

«Челси» не сказать, что часто побеждает, но и график у «аристократов» был непростой. Команда провела трудный отрезок, в рамках которого она играла против соперников из топ-6. Гости смогли обыграть «Ньюкасл» 2:1 в АПЛ, но проиграли ему в Кубке лиги 0:2. После этого коллектив сумел добыть ничью на «Олд Траффорд» против МЮ (1:1) и сыграть мировую с «Арсеналом» (1:1). Был также разгром армянского «Ноа» со счетом 8:0 в Лиге конференций.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» идет на 15-м месте с 10 баллами, а «Челси» занимает 3-ю строчку с 19 очками.

Прогнозы, ставки и коэффициенты

Эксперты полагают, что с большой долей вероятности «Челси» продолжит победную серию в очной серии с «Лестером». «Аристократы» выиграли 3 раза подряд, а «Лестер» не может обыграть лондонцев 2021 года.

Редакция LiveSport.Ru верит в результативность гостей и выдала прогноз с коэффициентом 2.45 .

верит в результативность гостей и выдала прогноз с коэффициентом . Букмекеры считают фаворитом «Челси»: 7.10 и 1.45 соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 4.80 .

и соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом . Среди всех аналитиков решил выделиться ИИ, который полагает, что «Лестер» выиграет 2:1.

Где смотреть матч

Смотрите прямую трансляцию матча «Лестер» — «Челси» на сайте LiveCup.Run, который также дает возможность ознакомиться с предматчевой статистикой и составами на игру. Помимо этого вы найдете там коэффициенты и список букмекеров. Параллельно можно отслеживать результаты других встреч.

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