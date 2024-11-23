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    Кечинов: Реванш «Спартака» получился на славу

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    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

    Манфред Угальде — автор покера
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    Манфред Угальде — автор покера

    «Отличная игра "Спартака". Можно сказать, что ранняя ошибка вратаря "Локомотива" серьезно повлияла на ход игры. Но даже так, в первом тайме "Спартак" был сильнее просто во всем: в желании, в самоотдаче, в единоборствах и так далее.

    Во второй части показалось, что "Локомотив" может нагнать, появилось напряжение. Но по итогу все встало на свои места, и "Спартак" абсолютно заслуженно победил. Реванш за прошлое поражение получился на славу», — сказал Кечинов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 17-м туре «Спартак» в гостях сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром» 1 декабря. «Локомотив» дома сразится с «Химками».

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