Кечинов: Реванш «Спартака» получился на славу

Экс-нападающий «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Отличная игра "Спартака". Можно сказать, что ранняя ошибка вратаря "Локомотива" серьезно повлияла на ход игры. Но даже так, в первом тайме "Спартак" был сильнее просто во всем: в желании, в самоотдаче, в единоборствах и так далее.

Во второй части показалось, что "Локомотив" может нагнать, появилось напряжение. Но по итогу все встало на свои места, и "Спартак" абсолютно заслуженно победил. Реванш за прошлое поражение получился на славу», — сказал Кечинов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В 17-м туре «Спартак» в гостях сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром» 1 декабря. «Локомотив» дома сразится с «Химками».