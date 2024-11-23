«Енисей» — «Шинник»: счет матча 0:0, обзор

«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» (0:0) в матче 20-го тура российской Первой лиги.

За весь матч хозяева 8 раз ударили в створ ворот и совершили 27 штрафных. «Шинник» только однажды угрожал воротам соперника и не подал ни одного углового.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Шинник 0:0 Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Bogatyrev N., Tikhonov D. Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Предупреждения: Артур Черный (7'), Лев Скворцов (17'), Бен Загре (28'), Денис Самойлов (81'), Денис Вамбольт (90'), Александр Канаплин (90')

После этого матча «Енисей» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 24 очками в активе. «Шинник» — на 14-й позиции с 20-ю баллами.