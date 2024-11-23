Деменко считает, что «Химки» могут преподнести сюрпризы «Краснодару»

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 16-го тура российской Премьер-лиги междуи «быками».

«Краснодару предстоит тяжелейший выездной матч с "Химками". "Химки" играют дома по-другому, если не брать кубковые матчи. Команда может преподнести сюрпризы — мы видели игру с "Локомотивом" и "Зенитом".

Для "Краснодара" снегопад в Москве — не лучший вариант в плане поля. Команда привыкла к лучшим условиям. Но футболисты всё равно понимают, что в матчах с такими командами не нужна потеря очков, хотя в таких играх очень сложно», — сказал Деменко Чемпионату.

Матч между «Химками» и «Краснодаром» состоится сегодня, 23-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Краснодар» — на 1-й строчке с 37-ю баллами.