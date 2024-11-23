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    • «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
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    Деменко считает, что «Химки» могут преподнести сюрпризы «Краснодару»

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    Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями перед матчем 16-го тура российской Премьер-лиги между «Химками» и «быками».

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    «Краснодару предстоит тяжелейший выездной матч с "Химками". "Химки" играют дома по-другому, если не брать кубковые матчи. Команда может преподнести сюрпризы — мы видели игру с "Локомотивом" и "Зенитом".

    Для "Краснодара" снегопад в Москве — не лучший вариант в плане поля. Команда привыкла к лучшим условиям. Но футболисты всё равно понимают, что в матчах с такими командами не нужна потеря очков, хотя в таких играх очень сложно», — сказал Деменко Чемпионату.

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    • Матч между «Химками» и «Краснодаром» состоится сегодня, 23-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Краснодар» — на 1-й строчке с 37-ю баллами.

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