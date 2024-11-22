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    Тедеев: Сделали две ошибки, которые не должны случаться на таком уровне

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче против «Рубина» (0:3).

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Первые 10 минут были за нами. У нас получалось реализовывать те идеи, которые мы готовили перед матчем с "Рубином". Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне.

    Второй тайм был продолжением наших удачных 10 минут в первом тайме. Мы держались на уровне, но тот гандикап, который создал соперник, не дал психологически правильно выстраивать действия в атаке и, в особенности, в обороне. Мы позволили сделать Даку то, что он не мог бы сделать сам.

    Мы доводили атаки до моментов, у того же Дзюбы был момент, когда он не попал с довольно удобного положения. Также соперник много блокировал наши передачи, здесь нам не хватило какого‑то терпения, хладнокровия и мастерства», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.

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