Титов: Бруней — наверное, худшее, что мы видели в исполнении соперников сборной России

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о недавнем товарищеском матче сборной России с(11:0).

«Наверное, весь тренерский штаб, все футболисты и вся футбольная общественность довольствуется тем, что сборная России имеет сегодня таких соперников. Конечно, сборная Брунея — наверное, худшее, что мы видели в исполнении соперников. Но порезвились, поставили очередной рекорд и забыли этот матч. Со сборной Сирии была уже совсем другая игра.

Но вывод один — если делать такие матчи, то однозначно надо проводить их в регионах. Думаю, Москва и Санкт-Петербург не вытянут по посещаемости. Мы видим, что и Краснодар, и Волгоград всегда ждут таких игр.

Институт сборных обязан жить. Сборная у нас обязательно должна проверяться. Мы видели, что у нас есть перспективная молодежь. Им надо почувствовать это, когда ты надеваешь майку сборной и как она обжигает, в хорошем смысле слова, то, к чему стремилось наше поколение. Думаю, у ребят такое же желание. Поэтому лишать их возможности играть за сборную будет преступлением. Матчи сборной России нужны однозначно», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.