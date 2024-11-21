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    Мата отреагировал на заключение партнерского соглашения с «Сан-Диего»

    Футбол MLS
    Испанский футболист Хуан Мата отреагировал на то, что он вошел в число совладельцев американского «Сан-Диего».

    Хуан Мата
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    Хуан Мата

    «Присоединение к ФК "Сан-Диего" в качестве партнёра — это прекрасная возможность помочь создать что-то действительно особенное в городе и лиге, которые переживают невероятный рост. Приверженность как этого клуба, так и "Права на мечту" влиянию на общество, совершенству и стремлению к долгосрочному успеху полностью соответствует моим собственным ценностям.

    Я с нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и страстью к игре и работать вместе со всеми здесь, чтобы построить клуб, который вдохновляет как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

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