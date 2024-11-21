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    Левандовский: Месси и Роналду из другого мира, но я хотел идти сразу за ними

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я использовал их, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что хотел побить их рекорды, они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить.

    Я хотел, чтобы мое имя стояло в одном ряду с их именами в борьбе за различные награды», — отметил Левандовский в интервью Рио Фердинанду.

    Напомним, что сейчас Месси выступает за американский «Интер Майами», а Роналду — за саудовский «Аль-Наср».

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