Левандовский: Месси и Роналду из другого мира, но я хотел идти сразу за ними

Нападающийвысказался о

«Я использовал их, чтобы подтолкнуть себя к тому, чтобы бить рекорды и забивать голы. Я не имею в виду, что хотел побить их рекорды, они из другого мира, но я хотел идти сразу за ними или в чем-то даже превосходить.

Я хотел, чтобы мое имя стояло в одном ряду с их именами в борьбе за различные награды», — отметил Левандовский в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, что сейчас Месси выступает за американский «Интер Майами», а Роналду — за саудовский «Аль-Наср».