Голкипер «Акрона» — о предстоящем матче с «Рубином»: Едем туда за победой

Голкиперподелился мыслями перед матчем 16-го тура российской Премьер-лиги против

«Настроение хорошее, в Новогорске есть все условия для профессионального отношения к себе. Готовимся к "Рубину", разобрали их. По семье ещё не успели сильно соскучиться — есть телефон и интернет.

Две прошлые кубковые встречи с "Рубином" я бы убрал за рамки. А в чемпионате было обидное поражение, в конце пропустили со стандарта. Мы ходим, едем туда за победой», — передает слова Сергея Волкова Чемпионат.

Напомним, что матч между «Рубином» и «Акроном» состоится 22-го ноября в 19:00 мск. После 15-и туров в российской Премьер-лиге казанцы занимают 7-е место в таблице с 19-ю очками в активе, а тольяттинцы — на 9-й позиции (16 баллов).