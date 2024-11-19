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    Миранчук: Батраков воспитанный парень с правильными понятиями

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    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о стремительном прогрессе лидера «Локомотива» Алексея Батракова.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Батраков в юном возрасте один из лидеров своей команды и чемпионата. Он поймал нужный вектор и удачу.

    Я понимаю его состояние, когда сейчас вот так всё идет, всё забивается и отдается. Большое удовольствие получаешь от футбола.

    Но есть и другая сторона: он задал планку, и поддерживать такой уровень непросто. На пути Лёши безусловно будут разные периоды, поэтому главное оставаться сфокусированным, делать то, что он делает, наслаждаться каждым моментом — не только, когда он забивает и отдает, а команда выигрывает, а в разные периоды карьеры.

    Прям плотно пообщаться с Батраковым не получалось. Но из того, что я увидел, это очень воспитанный парень с правильными понятиями. Это очень радует, что у нас есть такие игроки», — приводит слова Миранчука «Чемпионат».

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    • В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

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