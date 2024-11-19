Миранчук: Батраков воспитанный парень с правильными понятиями

Полузащитник «Атланты Юнайтед»высказался о стремительном прогрессе лидера «Локомотива»

«Батраков в юном возрасте один из лидеров своей команды и чемпионата. Он поймал нужный вектор и удачу.

Я понимаю его состояние, когда сейчас вот так всё идет, всё забивается и отдается. Большое удовольствие получаешь от футбола.

Но есть и другая сторона: он задал планку, и поддерживать такой уровень непросто. На пути Лёши безусловно будут разные периоды, поэтому главное оставаться сфокусированным, делать то, что он делает, наслаждаться каждым моментом — не только, когда он забивает и отдает, а команда выигрывает, а в разные периоды карьеры.

Прям плотно пообщаться с Батраковым не получалось. Но из того, что я увидел, это очень воспитанный парень с правильными понятиями. Это очень радует, что у нас есть такие игроки», — приводит слова Миранчука «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.