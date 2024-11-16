Аршавин назвал будущего лидера сборной России

Бывший капитан сборной Россиирассказал, кто может стать новым лидером национальной команды.

«Возможно, и Батраков тоже сможет стать лидером, потому что он самый молодой, у него больше всех шансов.

Не очень понятно, когда это возвращение будет, — через год, пять или десять лет. Очень трудно предсказать, кто будет лидером на тот момент, но в целом, мне кажется, талантливые молодые футболисты и в этой сборной есть, и на подходе.

Мусаев еще заматереет и обрастет мяском. Даня Козлов, думаю, со временем тоже войдет в сборную. Богдан Москвичев, но у нас с сильными вратарями перебор. Кто еще? Коледин Юра», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.