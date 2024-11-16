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    Аршавин назвал будущего лидера сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто может стать новым лидером национальной команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Возможно, и Батраков тоже сможет стать лидером, потому что он самый молодой, у него больше всех шансов.

    Не очень понятно, когда это возвращение будет, — через год, пять или десять лет. Очень трудно предсказать, кто будет лидером на тот момент, но в целом, мне кажется, талантливые молодые футболисты и в этой сборной есть, и на подходе.

    Мусаев еще заматереет и обрастет мяском. Даня Козлов, думаю, со временем тоже войдет в сборную. Богдан Москвичев, но у нас с сильными вратарями перебор. Кто еще? Коледин Юра», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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    • В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел в РПЛ 14 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в пять миллионов евро.

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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