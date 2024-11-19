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    Дрэгушин останется в «Тоттенхэме»

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    Центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин останется в клубе. Об этом заявил агент румына Флорин Маниа

    Раду Дрэгушин
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    Раду Дрэгушин

    «Для Раду большая честь, что им интересуются такие клуба как "Наполи" и "Ювентус", но на данный момент это не больше чем слухи. Сейчас Дрэгушин сосредоточен на выступлениях за "Тоттенхэм", у него впереди ещё много лет контракта.

    Вы должны понимать, что непросто перейти в топ-клуб и сразу делать разницу. Конечно, нормально оценивать текущую ситуацию, но зимой Раду никуда не уйдёт, а летом мы вновь пообщаемся и решим, что делать дальше», — цитирует агента Telecarpi.

    22-летний Дрэгушин стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2024 года, перейдя из «Дженоа».

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