Сборная Сирии сыграет против России без 7 основных футболистов

Сборнаяне сможет выставить основной состав на товарищеский матч с

По информации ТАСС, Сирия сыграет против России без семи основных футболистов.

«Город прекрасен, несмотря на холодную погоду, и прием хороший.

Но приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы.

Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», — сказали в пресс-службе сборной Сирии.

Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.