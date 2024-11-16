Владелец «Лиона»: Я говорю всему миру — мы не вылетим

Американский бизнесмен, являющийся владельцем французского, высказался об информации, согласно которой клуб отправят в Лигу 2 из-за долгов.

«Я говорю всему миру: мы не вылетим. Мы очень оптимистично смотрим на нашу модель. У наших акционеров есть деньги. Никто не допустит, чтобы клуб был понижен в классе. Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу.

У нас 29 игроков в первой команде. В идеале нам нужно 23 или 24 футболиста. Шесть игроков — это слишком много. Некоторые не ушли, и мы хотели набрать новых футболистов, чтобы быть сильнее в лиге. У нас избыток великолепных игроков. Тренеру приходится принимать почти невыполнимые решения. Я ненавижу слухи о том, каких игроков продавать, это всё зависит от возможностей», — приводит слова Текстора RMC Sport.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем сезоне «Лион» идет пятым в Лиге 1 с 18 очками. За свою историю команда 7 раз становилась чемпионом Франции, пять раз выигрывала Кубок Франции.