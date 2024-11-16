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    Черчесов: Мы представляем страну, поэтому должны быть максимально готовы

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче против команды Норвегии в Лиге наций.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Лига наций заканчивается, австрийцы и норвежцы борются за выход в дивизион А. Мы уже за бортом этого турнира. У каждой команды свои цели. Наша задача — перестроить команду. Завтра нас ждет хороший соперник, и как не в таких матчах проверять игроков. Я посмотрю, какие тактические новшества нам нужны. Норвежцы стартовали не так удачно, а сейчас борются за первое место, с чем я их поздравляю

    Понятно, что мы летели долго. Другое дело, что завтра нас ждет матч. Час, два, десять — это уже не имеет никакого значения. Мы представляем страну, поэтому должны быть максимально готовы. Сегодня у нас тренировка, посмотрим, кто как перенес матч против Австрии. После определенных совещаний мы будем принимать то или иное решение по определенному игроку. Есть нюансы, но завтра матч. Это никого не интересует, в том числе и нас», — отметил Черчесов на пресс-конференции.

    Матч Норвегия — Казахстан состоится завтра, 17 ноября. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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