Зелиньский о причинах перехода в «Интер»: Я был счастлив в Италии

Полузащитниквысказался о том, почему решил остаться в чемпионате Италии.

«Ливерпуль, "Арсенал", "Атлетико" Мадрид, "Ювентус" и "Барселона" были заинтересованы во мне, но я был счастлив в Италии.

Было бы сложно отправиться в Англию, я бы рассмотрел Испанию, но моим приоритетом оставалась Италия», — приводит слова Зелиньского Inter Xtra.

Напомним, что летом этого года полузащитник перешел из «Наполи» в «Интер», подписав контракт до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне Зелиньский провел за миланскую команду 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.