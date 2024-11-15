ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуAngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу
    Все новости спорта

    Зелиньский о причинах перехода в «Интер»: Я был счастлив в Италии

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Интер
    Полузащитник «Интера» Петр Зелиньский высказался о том, почему решил остаться в чемпионате Италии.

    Петр Зелиньский — полузащитник «Интера»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Зелиньский — полузащитник «Интера»

    «Ливерпуль, "Арсенал", "Атлетико" Мадрид, "Ювентус" и "Барселона" были заинтересованы во мне, но я был счастлив в Италии.

    Было бы сложно отправиться в Англию, я бы рассмотрел Испанию, но моим приоритетом оставалась Италия», — приводит слова Зелиньского Inter Xtra.

  • Нескончаемые скитания. «Дженоа» бросил спасательный круг Балотелли
  • Марио, присоединившись к генуэзцам, добавит остроты итальянскому футбольному первенству
  • 05/11/2024

    • Напомним, что летом этого года полузащитник перешел из «Наполи» в «Интер», подписав контракт до лета 2028-го года. В нынешнем сезоне Зелиньский провел за миланскую команду 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы подтвердят статус фаворита
  • Дания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры