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    Онопко: У Карпина были предложения не только от «Спартака»

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    Помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Виктор Онопко высказался о будущем тренерского штаба в клубе.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Это только разговоры. У нас контракт с "Ростовом", мы там работаем. Есть ли у Карпина интерес от других клубов? Не спрашивал. Знаю, что у него были предложения не только от "Спартака", но и от других команд. В прошлом году были предложения от других российских клубов, не хочу их называть. Я сейчас доволен тем, что у меня есть. Хочу сказать спасибо большое Валерию Георгиевичу и руководству "Ростова" за возможность работать», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Ростов» идет восьмым в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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