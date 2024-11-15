Онопко: У Карпина были предложения не только от «Спартака»

Помощник главного тренеравысказался о будущем тренерского штаба в клубе.

«Это только разговоры. У нас контракт с "Ростовом", мы там работаем. Есть ли у Карпина интерес от других клубов? Не спрашивал. Знаю, что у него были предложения не только от "Спартака", но и от других команд. В прошлом году были предложения от других российских клубов, не хочу их называть. Я сейчас доволен тем, что у меня есть. Хочу сказать спасибо большое Валерию Георгиевичу и руководству "Ростова" за возможность работать», — цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Ростов» идет восьмым в турнирной таблице российской Премьер-лиги.