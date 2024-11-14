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    Рамос может продолжить карьеру в Бразилии

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    Бывший капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в бразильской Серии А.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    По информации Diario SPORT, Рамос в ближайшее время может стать игроком «Коринтианса».

    Источник утверждает, что переговоры между 38-летним испанцем и клубом из Сан-Паулу находятся на продвинутой стадии.

    Также отмечается, что Рамос не заинтересован в возвращении в мадридский «Реал».

    Рамос по-прежнему находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».

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