Рамос может продолжить карьеру в Бразилии

Бывший капитан мадридского «Реала»может продолжить карьеру в бразильской Серии А.

По информации Diario SPORT, Рамос в ближайшее время может стать игроком «Коринтианса».

Источник утверждает, что переговоры между 38-летним испанцем и клубом из Сан-Паулу находятся на продвинутой стадии.

Также отмечается, что Рамос не заинтересован в возвращении в мадридский «Реал».

Рамос по-прежнему находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».

Напомним, в начале сентября Рамос не смог договориться с бразильским «Ботафого».