Рамос может продолжить карьеру в Бразилии

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, Рамос в ближайшее время может стать игроком «Коринтианса».
Источник утверждает, что переговоры между 38-летним испанцем и клубом из Сан-Паулу находятся на продвинутой стадии.
Также отмечается, что Рамос не заинтересован в возвращении в мадридский «Реал».
Рамос по-прежнему находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».
Напомним, в начале сентября Рамос не смог договориться с бразильским «Ботафого».