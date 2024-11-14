Павлюченко назвал Дзюбу «вонючим псом»

Бывший нападающий сборной Россииназвал форварда «Акрона»«вонючим псом».

Ранее на этой неделе Дзюба дал большое интервью, в котором раскритиковал футбольных комментаторов, главного тренера сборной России Валерия Карпина, руководство «Локомотива» и не только.

«Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.

За кого я в споре Генича и Дзюбы? Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя — порядочный человек. Дзюба — понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.

Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.

Я смотрю футбол с комментаторами. Кто мой любимый? Костя Генич. И ты тоже», — приводит слова Павлюченко журналист Тимур Журавель.