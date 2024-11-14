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    Павлюченко назвал Дзюбу «вонючим псом»

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу «вонючим псом».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    Ранее на этой неделе Дзюба дал большое интервью, в котором раскритиковал футбольных комментаторов, главного тренера сборной России Валерия Карпина, руководство «Локомотива» и не только.

    «Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.

    За кого я в споре Генича и Дзюбы? Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя — порядочный человек. Дзюба — понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.

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    • Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.

    Я смотрю футбол с комментаторами. Кто мой любимый? Костя Генич. И ты тоже», — приводит слова Павлюченко журналист Тимур Журавель.

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