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    Казахстан уступил дома Австрии в Лиге наций

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    В матче пятого тура Лиги наций В в группе 3 Казахстан снова потерпел поражение от Австрии со счетом 0:2.

    Черчесову остается только разводить руками
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    Черчесову остается только разводить руками

    Уже на 15-й минуте Кристоф Баумгартнер вывел гостей вперед после передачи Стефана Поша.

    На 23-й минуте хозяева остались в меньшинстве после красной карточки Александра Марочкина.

    Австрия увеличила преимущество в счете на 25-й минуте, отличился Михаэль Грегорич.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Казахстан — Австрия 0:2
    Голы: 0:1 Кристоф Баумгартнер (15'), 0:2 Михаэль Грегорич (25') Казахстан: Стас Покатилов, Алибек Касым, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Султан Астанов, Аслан Дарабаев (Еркин Олегулы Тапалов, 57'), Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (Adilbek Zhumakhanov, 25'), Алессандро Д'Аддарио (Galymzhan Kenzhebek, 69'), Бахтиёр Зайнутдинов (Zhanali Pairuz, 69'), Абат Аимбетов (Рамазан Каримов, 46') Австрия: Александр Шлагер, Филипп Линхарт, Кевин Дансо, Стефан Пош (Филипп Мвене, 64'), Патрик Виммер (Кевин Штёгер, 72'), Кристоф Баумгартнер (Junior Adamu, 72'), Романо Шмид (Андреас Вайман, 77'), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер (Маттиас Зайдль, 64'), Александер Прасс, Михаэль Грегорич Предупреждение: Ян Вороговский (90 + 1') Удаление: Александр Марочкин (23')

    Команда Черчесова явный аутсайдер своей группы с 0 очков и разницей мячей 0-10. Австрия на первой строчке с 10 очками.

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