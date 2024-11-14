Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру года по версии

В список претендентов на награду вошли Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В прошлом году лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards стал Хосеп Гвардиола.

Церемония вручения наград от Globe Soccer Awards состоится 27 декабря в Дубае.