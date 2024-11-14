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    Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards

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    Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    В список претендентов на награду вошли Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

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    • В прошлом году лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards стал Хосеп Гвардиола.

    Церемония вручения наград от Globe Soccer Awards состоится 27 декабря в Дубае.

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