Стоит отметить, что это была первая и единственная победа гостей на текущий момент. Именно благодаря ей разрыв между командами сейчас составляет 3 очка.
Бельгия имеет 4 пункта и занимает 3-е место. Израиль находится на последней строчке с одним баллом на счету.
Прогноз и ставка
Израильтяне не выиграли не одного матча. Они смогли отобрать очки у французов (0:0), но на оценки экспертов это не повлияло.
- Букмекеры: победа Бельгии — 1.52, победа Израиля — 5.80, ничья — 4.50.
- Редакция LiveSport.Ru придерживается нейтралитета и в своем прогнозе с коэффициентом 1.88 предсказывает результативный исход.
- Искусственный интеллект просчитал данные и уверен, что Бельгия выиграет со счетом 3:0.
Где смотреть
Прямую трансляцию матча Израиль — Бельгия смотрите на LiveCup.Run. Помимо этого там можно найти статистику, стартовые составы и результаты в режиме онлайн.
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