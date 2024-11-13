обыгралав самом первом туре розыгрыша. Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

Стоит отметить, что это была первая и единственная победа гостей на текущий момент. Именно благодаря ей разрыв между командами сейчас составляет 3 очка.

Бельгия имеет 4 пункта и занимает 3-е место. Израиль находится на последней строчке с одним баллом на счету.

Прогноз и ставка

Израильтяне не выиграли не одного матча. Они смогли отобрать очки у французов (0:0), но на оценки экспертов это не повлияло.

Букмекеры: победа Бельгии — 1.52 , победа Израиля — 5.80 , ничья — 4.50 .

, победа Израиля — , ничья — . Редакция LiveSport.Ru придерживается нейтралитета и в своем прогнозе с коэффициентом 1.88 предсказывает результативный исход.

придерживается нейтралитета и в своем прогнозе с коэффициентом предсказывает результативный исход. Искусственный интеллект просчитал данные и уверен, что Бельгия выиграет со счетом 3:0.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча Израиль — Бельгия смотрите на LiveCup.Run. Помимо этого там можно найти статистику, стартовые составы и результаты в режиме онлайн.

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