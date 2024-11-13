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    Израиль — Бельгия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Бельгия обыграла Израиль в самом первом туре розыгрыша. Тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

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    Стоит отметить, что это была первая и единственная победа гостей на текущий момент. Именно благодаря ей разрыв между командами сейчас составляет 3 очка.

    Бельгия имеет 4 пункта и занимает 3-е место. Израиль находится на последней строчке с одним баллом на счету.

    Прогноз и ставка

    Израильтяне не выиграли не одного матча. Они смогли отобрать очки у французов (0:0), но на оценки экспертов это не повлияло.

    • Букмекеры: победа Бельгии — 1.52, победа Израиля — 5.80, ничья — 4.50.

    • Редакция LiveSport.Ru придерживается нейтралитета и в своем прогнозе с коэффициентом 1.88 предсказывает результативный исход.

    • Искусственный интеллект просчитал данные и уверен, что Бельгия выиграет со счетом 3:0.

    Где смотреть

    Прямую трансляцию матча Израиль — Бельгия смотрите на LiveCup.Run. Помимо этого там можно найти статистику, стартовые составы и результаты в режиме онлайн.

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