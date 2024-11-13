Венгрия набрала 5 очков. В прошлом туре она крупно проиграла Нидерландам 4:0, тем самым потерпев второе поражение в розыгрыше.
Германия имеет 13 очков и опережает позади идущие Нидерланды на 5 баллов. Решающим стала ее победа со счетом 1:0 в очном противостоянии с «Летучим голландцем».
Прогнозы, ставки, коэффициенты
При оценке сил есть один вопрос. Насколько Германия настроена побеждать, когда для себя она уже все решила. Хотя немцы наверняка захотят продлить победную серию из трех игр.
- Так же думают эксперты LiveSport.Ru, которые в своем прогнозе с коэффициентом 2.35 делают ставку на крупную победу Германии. К слову, в прошлый раз «Немецкая машина» выиграла 5:0.
- Котировки букмекеров: 6.90 на Венгрию, 4.90 на ничью и 1.45 на Германию.
- Искусственный интеллект уверен, что победит Германия со счетом 2:1.
Прямая трансляция матча
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