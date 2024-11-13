В 3-м квартете Лиги А уже все понятно. Все путевки розданы исыграет в раунде стыковых матчей. Таким образом, хозяева смогут побороться за билет, который оставит их в нынешнем дивизионе.же выиграла группу и отправится в плей-офф.

Венгрия набрала 5 очков. В прошлом туре она крупно проиграла Нидерландам 4:0, тем самым потерпев второе поражение в розыгрыше.

Германия имеет 13 очков и опережает позади идущие Нидерланды на 5 баллов. Решающим стала ее победа со счетом 1:0 в очном противостоянии с «Летучим голландцем».

Прогнозы, ставки, коэффициенты

При оценке сил есть один вопрос. Насколько Германия настроена побеждать, когда для себя она уже все решила. Хотя немцы наверняка захотят продлить победную серию из трех игр.