«Избранные» выиграли дома две встречи подряд, поэтому есть предпосылки к тому, что они все же прервут неудачную серию выступлений в матчах с Уругваем. Тем более, что «чарруа» не смогли победить и, более того, забить в двух выездах подряд.
Перед этим Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой со счетом 1:1, а Уругвай на своем поле выиграл у Колумбии с результатом 3:2.
Прогнозы, коэффициенты, ставки
По традиции разберем оценки букмекеров и прогнозы на этот поединок.
- Прогноз: LiveSport.Ru предлагает свое предсказание на эту встречу с коэффициентом 2.30. Его можно узнать здесь.
- Букмекеры оценивают команды следующим образом: 1.68 на победу Бразилии, 3.60 на ничью и 6.60 на победу Уругвая.
- Искусственный интеллект спрогнозировал, что команды сыграют результативную ничью со счетом 2:2.
Где смотреть матч
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