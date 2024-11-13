ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России разгромила СириюПобеда на классе. Сборная России завершает год без пропущенных голов
  • 00:46
    • Германия упустила победу с Венгрией, Босния сыграла вничью с Нидерландами в Лиге Наций
  • 21:27
    • Сборная России разгромила Сирию, у Осипенко — дубль
  • 00:41
    • Албания уступила Украине, Чехия обыграла Грузию в Лиге наций
  • 23:51
    • The Athletic: Гвардиола договорился о новом контракте с «Ман Сити»
  • 23:20
    • Алькарас выиграл у Грикспора в Кубке Дэвиса
    Все новости спорта

    Бразилия — Уругвай: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Уругвая
    Бразилия и Уругвая проведут вторую игру за год. Ранее уругвайцы выбили бразильцев из Кубка Америки, а в первом круге квалификации на ЧМ одолели их со счетом 2:0.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Избранные» выиграли дома две встречи подряд, поэтому есть предпосылки к тому, что они все же прервут неудачную серию выступлений в матчах с Уругваем. Тем более, что «чарруа» не смогли победить и, более того, забить в двух выездах подряд.

    Перед этим Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой со счетом 1:1, а Уругвай на своем поле выиграл у Колумбии с результатом 3:2.

    Прогнозы, коэффициенты, ставки

    По традиции разберем оценки букмекеров и прогнозы на этот поединок.

    • Прогноз: LiveSport.Ru предлагает свое предсказание на эту встречу с коэффициентом 2.30. Его можно узнать здесь.

    • Букмекеры оценивают команды следующим образом: 1.68 на победу Бразилии, 3.60 на ничью и 6.60 на победу Уругвая.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал, что команды сыграют результативную ничью со счетом 2:2.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча на сайте LiveCup.Run, который также дает возможность ознакомиться с составами и предматчевой аналитикой.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на бразильский блицкриг!
  • Бразилия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Аргентина — Перу. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Сумеют ли чилийцы оттолкнуться от дна?
  • Чили — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Чили — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Алай — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Басилашвили — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ву Тун Линь — Захаров
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры