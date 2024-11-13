проведут вторую игру за год. Ранее уругвайцы выбили бразильцев из Кубка Америки, а в первом круге квалификации на ЧМ одолели их со счетом 2:0.

«Избранные» выиграли дома две встречи подряд, поэтому есть предпосылки к тому, что они все же прервут неудачную серию выступлений в матчах с Уругваем. Тем более, что «чарруа» не смогли победить и, более того, забить в двух выездах подряд.

Перед этим Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой со счетом 1:1, а Уругвай на своем поле выиграл у Колумбии с результатом 3:2.

Прогнозы, коэффициенты, ставки

По традиции разберем оценки букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Прогноз: LiveSport.Ru предлагает свое предсказание на эту встречу с коэффициентом 2.30. Его можно узнать здесь.

предлагает свое предсказание на эту встречу с коэффициентом 2.30. Его можно узнать здесь. Букмекеры оценивают команды следующим образом: 1.68 на победу Бразилии, 3.60 на ничью и 6.60 на победу Уругвая.

на победу Бразилии, на ничью и на победу Уругвая. Искусственный интеллект спрогнозировал, что команды сыграют результативную ничью со счетом 2:2.

Где смотреть матч

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