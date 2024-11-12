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    Журналист Риоло о невызове Мбаппе в сборную Франции: Я уверен, что Дешам мстит ему

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    Французский журналист Даниэль Риоло назвал причины решения главного тренера национальной команды Дидье Дешама не вызывать Килиана Мбаппе на ноябрьские матчи Лиги наций.

    Килиан Мбаппе и Дидье Дешам
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    Килиан Мбаппе и Дидье Дешам

    «Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал — если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто (Мбаппе сказал): "Я не приеду, у меня травма", — а через три дня после этого играл (за "Реал").

    Дешам должен был что-то сказать, ведь все оказалось ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с человеческой точки зрения. В этом отношении я скорее понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого», — сказал Риоло RMC Sport.

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    • Напомним, что в октябре этого года Мбаппе пропустил матчи сборной Франции из-за травмы, а в ноябре Дидье Дешам заявил, что не вызвал нападающего по собственному решению.

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