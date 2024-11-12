Журналист Риоло о невызове Мбаппе в сборную Франции: Я уверен, что Дешам мстит ему

Французский журналистназвал причины решения главного тренера национальной командыне вызыватьна ноябрьские матчи Лиги наций.

«Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что Дешам мстит ему за то, что произошло накануне. Не за то, что он не приехал — если бы это было по взаимной договоренности, все было бы в порядке. Просто (Мбаппе сказал): "Я не приеду, у меня травма", — а через три дня после этого играл (за "Реал").

Дешам должен был что-то сказать, ведь все оказалось ложью, и тем самым его выставили идиотом. Он не мог допустить этого с точки зрения авторитета и даже просто с человеческой точки зрения. В этом отношении я скорее понимаю его решение. Он не вызвал Мбаппе из-за этого», — сказал Риоло RMC Sport.

Напомним, что в октябре этого года Мбаппе пропустил матчи сборной Франции из-за травмы, а в ноябре Дидье Дешам заявил, что не вызвал нападающего по собственному решению.