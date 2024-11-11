Левандовский пропустит матчи сборной Польши из-за травмы

Нападающийне сыграет за сборнуюв Ноябре из-за травмы спины.

«Роберт Левандовский не примет участия в ноябрьских сборах сборной Польши по подготовке к играм Лиги наций УЕФА с Португалией и Шотландией.

Причиной отсутствия капитана сборной стала травма спины, которую он получил в матче чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" и из‑за которой выбыл примерно на 10 дней», — говорится в сообщении Польского футбольного союза.

Напомним, что сборная Польши сыграет против Португалии 15-го ноября в рамках группового этапа Лиги наций.