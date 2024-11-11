ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 22:06
    • В «Манчестер Юнайтед» заявили о расставании с ван Нистелроем
    Все новости спорта

    Канчельскис об отставке Амарала: Все виноваты, кроме «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отставке Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

    Томаш Амарал
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томаш Амарал

    «Вопрос, кого ставить на место Амарала — россиянина или иностранца, — надо задавать не мне, а руководителям "Спартака". В клубе сидят очень "умные" люди. Пускай они принимают решение.

    В "Спартаке" столько нефутбольных людей, что я не удивляюсь всяким отставкам и назначениям. Для "Спартака" нормальное явление — кого-то обвинить или поменять. Все виноваты, кроме Спартака», — сказал Андрей Канчельскис Чемпионату.

  • На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • Обсудим возможные переходы, которые могут состояться в чемпионате России уже ближайшей зимой
  • Вчера

    • Напомним, что 10-го ноября пресс-служба «Спартака» объявила об отставке Томаша Амарала. После 15-и туров в РПЛ «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Хьюстон» не отдаст победу сопернику?
  • «Хьюстон» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры