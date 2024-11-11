Канчельскис об отставке Амарала: Все виноваты, кроме «Спартака»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением об отставкес поста спортивного директора

«Вопрос, кого ставить на место Амарала — россиянина или иностранца, — надо задавать не мне, а руководителям "Спартака". В клубе сидят очень "умные" люди. Пускай они принимают решение.

В "Спартаке" столько нефутбольных людей, что я не удивляюсь всяким отставкам и назначениям. Для "Спартака" нормальное явление — кого-то обвинить или поменять. Все виноваты, кроме Спартака», — сказал Андрей Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что 10-го ноября пресс-служба «Спартака» объявила об отставке Томаша Амарала. После 15-и туров в РПЛ «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 28-ю очками в активе.