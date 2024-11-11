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    Спортдиректор «Рубина» — о слухах по поводу отставки Рахимова: Это негативно влияет на команду

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    Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба ответил на вопрос о том, как слухи о возможной отставке Рашида Рахимова повлияли на атмосферу в команде.

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Много было разговоров. Конечно, всё это негативно влияет на команду, на атмосферу. Я вижу по ребятам, что есть определенные вопросы, но тренерский штаб на это старается внимания не обращать. Работают, делают очень хорошо свою работу.

    Понятно, что это всё работает против команды, но есть поддержка президента клуба, который после последнего матча приходил в раздевалку, поздравил ребят с хорошей игрой. Есть понимание, откуда всё это идет, но не стоит обращать внимания», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

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