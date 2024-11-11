Спортдиректор «Рубина» — о слухах по поводу отставки Рахимова: Это негативно влияет на команду

Спортивный директорответил на вопрос о том, как слухи о возможной отставкеповлияли на атмосферу в команде.

«Много было разговоров. Конечно, всё это негативно влияет на команду, на атмосферу. Я вижу по ребятам, что есть определенные вопросы, но тренерский штаб на это старается внимания не обращать. Работают, делают очень хорошо свою работу.

Понятно, что это всё работает против команды, но есть поддержка президента клуба, который после последнего матча приходил в раздевалку, поздравил ребят с хорошей игрой. Есть понимание, откуда всё это идет, но не стоит обращать внимания», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 19-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Акрона» 22-го ноября.