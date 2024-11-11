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    Дзюба: Хочу попробовать себя в роли тренера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Акрон РПЛ Футбол России Артём Дзюба
    Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба хочет стать тренером и заглянуть в обратную сторону футбола.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В целом хочу попробовать тренировать, наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны. Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями.

    Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.

    Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность.

    Как тренер — только если защищаю своих игроков. У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    С этого сезона Дзюба играет за дебютанта РПЛ «Акрон». Всего за карьеру в чемпионате России он забил 231 гол. Рекордсменом является Александр Кержаков, на счету на два забитых мяча больше.

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