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    Адамов: «Зенит» сразу забил ответный гол — и чуть полегче стало

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    Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. Встреча состоялась 10 ноября в Грозном.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    «Пропустили быстрый гол, но, слава Богу, быстро отыгрались. Думаю, это решающий момент, что мы почти сразу забили ответный мяч, и чуть полегче стало.

    Я думаю, соперник хорошо играл, и мы тоже в какой-то степени чуть более надежно сзади старались играть. Поэтому все сошлось, и мы чуть больше оборонялись.

    Для меня самое главное — когда и первый и второй тайм на ноль, а впереди — как получится. Так бывает, это футбол: в самом начале пропустили, но хорошо, что отыгрались очень быстро. Из-за этого, может, и полегче было», — цитирует Адамова сайт сине-бело-голубых.

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