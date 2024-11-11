Адамов: «Зенит» сразу забил ответный гол — и чуть полегче стало

Голкипер «Зенита»прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. Встреча состоялась 10 ноября в Грозном.

«Пропустили быстрый гол, но, слава Богу, быстро отыгрались. Думаю, это решающий момент, что мы почти сразу забили ответный мяч, и чуть полегче стало.

Я думаю, соперник хорошо играл, и мы тоже в какой-то степени чуть более надежно сзади старались играть. Поэтому все сошлось, и мы чуть больше оборонялись.

Для меня самое главное — когда и первый и второй тайм на ноль, а впереди — как получится. Так бывает, это футбол: в самом начале пропустили, но хорошо, что отыгрались очень быстро. Из-за этого, может, и полегче было», — цитирует Адамова сайт сине-бело-голубых.