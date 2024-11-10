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    «Рома» уступила дома «Болонье», «Фиорентина» была сильнее «Вероны»

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    В итальянской Серии А подошли к концу два матча 12-го тура.

    Мойзе Кин
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    Мойзе Кин

    «Фиорентина» уверенно победила «Верону» со счетом 3:1.

    Главным героем встречи стал нападающий «фиалок» Мойзе Кин, оформивший хет-трик.

    В составе «грифонов» отличился Суат Сердар.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Верона 3:1
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (4'), 1:1 Суат Сердар (18'), 2:1 Мойзе Кин (59'), 3:1 Мойзе Кин (90 + 3') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс, Андреа Кольпани (Микаель Кайоде, 83'), Ясин Адли (Амир Ричардсон, 77'), Эдоардо Бове (Роландо Мандрагора, 87'), Мойзе Кин, Лукас Бельтран (Кристиан Куаме, 77'), Риккардо Соттиль (Фабьяно Паризи, 83'), Dodo Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Флавьюс Данильюк, 82'), Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни, Джексон Тшатшуа, Дарко Лазович (Амин Сарр, 75'), Абдау Харрауи, Томаш Суслов (Реда Белахьяне, 66'), Суат Сердар (Григорис Кастанос, 75'), Ондрей Дуда, Каспер Тенгстедт (Даниэль Москера, 66') Предупреждения: Диего Коппола (35'), Суат Сердар (54'), Мойзе Кин (90 + 4')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» на своем стадионе потерпела поражение от «Болоньи» — 2:3.

    Дублем в составе джаллоросси отметился Стефан Эль-Шаарави.

    За «Болонью» голы забивали Сантьяго Кастро, Рикардо Орсолини и Йеспер Карлссон.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Болонья 2:3
    Голы: 0:1 Сантьяго Кастро (25'), 1:1 Стефан Эль-Шаарави (63'), 1:2 Риккардо Орсолини (66'), 1:3 Йеспер Карлссон (77'), 2:3 Стефан Эль-Шаарави (82') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Зеки Челик (Самуэль Даль, 61'), Бриан Кристанте, Ману Коне (Леандро Паредес, 80'), Матиас Соуле (Эльдор Шомуродов, 58'), Никколо Писилли (Томмазо Бальданци, 61'), Стефан Эль-Шаарави, Артем Довбик Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Лоренцо Де Сильвестри (Стефан Пош, 46'), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 68'), Дан Ндой (Йеспер Карлссон, 23'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 67'), Риккардо Орсолини (Николо Казале, 84') Предупреждения: Лоренцо Де Сильвестри (45'), Хуан Миранда (68'), Джанлука Манчини (87'), Йеспер Карлссон (87'), Стефан Эль-Шаарави (90 + 7')
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