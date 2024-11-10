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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер», «Ноттингем Форест» уступил «Ньюкаслу»

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером» в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Матч на «Олд Траффорд» завершился со счетом 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

    В составе «красных дьяволов» отличились Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо. Еще один мяч отправил в собственные ворота защитник гостей Виктор Кристиансен.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ — 15 очков. «Лестер» находится на 15-й строчке — 10 очков.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Лестер 3:0
    Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (17'), 2:0 Виктор Кристансен (автогол) (38'), 3:0 Алехандро Гарначо (82') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот (Джонни Эванс, 57'), Маттейс де Лигт, Лисандро Мартинес, Нуссайр Мазрауи, Каземиро (Кристиан Эриксен, 79'), Мануэль Угарте, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 57'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 75') Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен, Ваут Фас, Янник Вестергор, Джеймс Джастин (Кейси Макатир, 83'), Факундо Буонанотте, Абдул Фатаву, Гарри Уинкс, Вильфред Ндиди (Билаль эль-Ханнус, 70'), Бубакари Сумаре, Джордан Айю (Одсонн Эдуард, 88') Предупреждение: Факундо Буонанотте (63')

    Еще в одном матче «Ньюкасл» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» — 3:1.

    У «сорок» отличились Александер Исак, Жоэлинтон и Харви Барнс. Единственный гол хозяев забил Мурилло.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ньюкасл» прервал трехматчевую победную серию «Ноттингема».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ньюкасл 1:3
    Голы: 1:0 Мурилло (21'), 1:1 Александер Исак (54'), 1:2 Жоэлинтон (72'), 1:3 Харви Льюис Барнс (83') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено (Джеймс Уорд-Праус, 88'), Ола Эйна, Райан Йейтс, Николас Домингес (Рамон Соса, 74'), Морган Гиббз-Уайт (Эллиот Андерсон, 59'), Каллум Хадсон-Одои (Жота Силва, 59'), Энтони Эланга (Тайво Авонийи, 88'), Крис Вуд Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто, Джозеф Уиллок (Сандро Тонали, 69'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Льюис Холл, Жоэлинтон, Александер Исак (Уильям Осула, 90'), Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс, 80') Предупреждения: Дэниел Бёрн (7'), Райан Йейтс (65')
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