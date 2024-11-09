Шалимов о матче «Спартак» — «Акрон»: Я думаю, что красно‑белые выиграют

Экс-полузащитникподелился мыслями перед предстоящем матче «красно-белых» противв рамках 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак — фаворит, я думаю, что "красно‑белые" выиграют. "Акрон" по сравнению с другими командами своего уровня играет в более атакующий футбол, поэтому ожидается весёлая игра с большим количеством голов, но "Спартак" победит», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Акроном» состоится завтра, 10-го ноября в 15:15 мск.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Акрон» — на 8-й позиции (16).