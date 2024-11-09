«Локомотив» — «Факел»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Севикян.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го ноября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 31-м очком в активе, а «Факел» — на 14-й позиции (12).