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    Смотреть онлайн матча «Локомотив» — «Факел» 09.11.2024. Прямая трансляция в 14:00

    «Локомотив» — «Факел»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Москве на «РЖД Арене» состоится встреча местного «Локомотива» и воронежского «Факела». Встреча команд пройдет в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Перед поединком клубы находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.

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    «Локо» занимает 3-е место в списке, имея 31 очко после 14 матчей. Подопечные Михаила Галактионова сыграют второй раз подряд в домашних стенах. К этой встрече они подошли после победы над «Рубином» (1:0). Если и в этот раз «железнодорожники» наберут очки, то их серия продлится до трех матчей без поражений, так как ранее они сыграли вничью с «Зенитом» (1:1). Самым свежим результатом является выездная победа над московским «Динамо» (2:1) в рамках матча Кубка России.

    «Факел» располагается над зоной вылета с 12 очками на счету. Не сказать, что воронежцы уступают всем подряд. Напротив, в РПЛ у клуба серия из 5 игр без поражений, 4 из которых — это ничьи. Последние результаты коллектива — минимальное фиаско в Кубке России от «Зенита» (0:1), нулевая с ЦСКА и мировая с «Химками» (1:1) в чемпионате.

    Прогноз и ставки

    В оценке команд перед матчем никаких сюрпризов нет. Специалисты считают, что «Факел» прыгнуть выше головы не сможет и «железнодорожники» добьются нужного им результата.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

    Букмекеры считают фаворитом «Локомотив». Победа «красно-зеленых» дается за 1.40, ставка на победу «Факела» принимается за 8.20, а на ничью можно поставить за 4.70.

    Ну и куда же без современных технологий. Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Локомотива» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступна статистика перед матчем, подробные коэффициенты букмекеров и составы.

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