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    Смотреть онлайн матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла» 09.11.2024. Прямая трансляция в 23:00

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лидер АПЛ «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче 11-го тура. Игра обещает быть интересной. Последние две встречи между командами принесли как минимум 3 забитых мяча.

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    «Ливерпуль» твердо намерен продлить победную серию, которая сейчас насчитывает 3 поединка. Есть смысл ждать от встречи голов, так как «мерсисайдцы» забивали как минимум дважды в 4 из 6 последних матчей.

    «Астон Вилле» игра на два фронта дается с трудом. Бирмингемцы потерпели три поражения подряд и не смогли выиграть в 4 последних матчах.

    Прогнозы и ставки

    Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча результативности. Они представили свой прогноз с коэффициентом 2.12.

    У букмекеров фаворитом является «Ливерпуль» — 1.47 против 6.20 у «Астон Виллы». Ничья оценивается котировкой 4.80.

    Как всегда ИИ выдает интересный результат. Он сгенерировал победу «Виллы» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступна статистика перед матчем, подробные коэффициенты букмекеров и стартовые составы.

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