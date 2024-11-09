«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

Лидер АПЛприметв матче 11-го тура. Игра обещает быть интересной. Последние две встречи между командами принесли как минимум 3 забитых мяча.

«Ливерпуль» твердо намерен продлить победную серию, которая сейчас насчитывает 3 поединка. Есть смысл ждать от встречи голов, так как «мерсисайдцы» забивали как минимум дважды в 4 из 6 последних матчей.

«Астон Вилле» игра на два фронта дается с трудом. Бирмингемцы потерпели три поражения подряд и не смогли выиграть в 4 последних матчах.

Прогнозы и ставки

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча результативности. Они представили свой прогноз с коэффициентом 2.12.

У букмекеров фаворитом является «Ливерпуль» — 1.47 против 6.20 у «Астон Виллы». Ничья оценивается котировкой 4.80.

Как всегда ИИ выдает интересный результат. Он сгенерировал победу «Виллы» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступна статистика перед матчем, подробные коэффициенты букмекеров и стартовые составы.