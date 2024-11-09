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    Смотреть онлайн матча «Интер» — «Наполи» 10.11.2024. Прямая трансляция в 22:45

    «Интер» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Милане состоится поединок между текущим и бывшим чемпионов Италии — «Интер» примет «Наполи» на стадионе «Джузеппе Меацца».

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    Для «неррадзурри» это отличная возможность выйти на первое место, так как отставание от тройки лидеров всего один пункт, а «Фиорентина» и «Аталанта» свои матчи уже сыграли.

    «Наполи» в прошлом туре проиграл «Аталанте» 0:3, в связи с чем попал в ситуацию, которая сложилась на данный момент. Чтобы остаться на вершине, «адзурри» необходимо сыграть как минимум вничью.

    Прогнозы и ставки

    «Наполи» не побеждает в Милане с 2020 года, поэтому аналитики отдают свое предпочтение «Интеру».

    • Миланцы фавориты у букмекеров за 1.79, тогда как на победу «Наполи» коэффициент составляет 4.50. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.85.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды будут идти нога в ногу. Они опубликовали свой прогноз с коэффициентом 3.70

    • ИИ предсказывает «Интеру» минимальную победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run. Также ищите там статистику, результаты и стартовые составы.

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