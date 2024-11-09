«Интер» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

В Милане состоится поединок между текущим и бывшим чемпионов Италии —приметна стадионе «Джузеппе Меацца».

Для «неррадзурри» это отличная возможность выйти на первое место, так как отставание от тройки лидеров всего один пункт, а «Фиорентина» и «Аталанта» свои матчи уже сыграли.

«Наполи» в прошлом туре проиграл «Аталанте» 0:3, в связи с чем попал в ситуацию, которая сложилась на данный момент. Чтобы остаться на вершине, «адзурри» необходимо сыграть как минимум вничью.

Прогнозы и ставки

«Наполи» не побеждает в Милане с 2020 года, поэтому аналитики отдают свое предпочтение «Интеру».

Миланцы фавориты у букмекеров за 1.79 , тогда как на победу «Наполи» коэффициент составляет 4.50 . Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.85 .

, тогда как на победу «Наполи» коэффициент составляет . Ставка на ничью принимается с коэффициентом . Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды будут идти нога в ногу. Они опубликовали свой прогноз с коэффициентом 3.70

считают, что команды будут идти нога в ногу. Они опубликовали свой прогноз с коэффициентом ИИ предсказывает «Интеру» минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run. Также ищите там статистику, результаты и стартовые составы.