«Интер» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

Для «неррадзурри» это отличная возможность выйти на первое место, так как отставание от тройки лидеров всего один пункт, а «Фиорентина» и «Аталанта» свои матчи уже сыграли.
«Наполи» в прошлом туре проиграл «Аталанте» 0:3, в связи с чем попал в ситуацию, которая сложилась на данный момент. Чтобы остаться на вершине, «адзурри» необходимо сыграть как минимум вничью.
Прогнозы и ставки
«Наполи» не побеждает в Милане с 2020 года, поэтому аналитики отдают свое предпочтение «Интеру».
- Миланцы фавориты у букмекеров за 1.79, тогда как на победу «Наполи» коэффициент составляет 4.50. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.85.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды будут идти нога в ногу. Они опубликовали свой прогноз с коэффициентом 3.70
- ИИ предсказывает «Интеру» минимальную победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run. Также ищите там статистику, результаты и стартовые составы.