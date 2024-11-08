Зайнутдинов: Очень скучаю по временам, когда играл в ЦСКА

Хавбек турецкого «Бешикташа»рассказал, что он всегда тепло вспоминает время, проведенное в чемпионате России и предложениях летом от клубов РПЛ.

«Предложение из РПЛ было. Но мы поговорили с главным тренером "Бешикташа" ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что вариант и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались. Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

За ЦСКА удается следить? Стараюсь не пропускать ни одной игры армейцев, слежу за ними. Да и вообще в курсе всего, что происходит в РПЛ. С теми ребятами, с которыми выступал в ЦСКА, я на связи. У нас тогда сложился очень дружный коллектив. Мы часто собирались вне футбольного поля. Я очень скучаю по тем временам.

А если летом поступит предложение от ЦСКА? Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет», — сказал Зайнутдинов «СЭ».

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Полузащитник играл в ЦСКА с 2020 по 2023 год.