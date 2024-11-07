Карпин объяснил причину отсутствия Головина в сборной России

Главный тренер сборной Россиирассказал, чем руководствовался при выборе состава на учебно-тренировочный сбор в ноябре.

«На сбор вызвано 29 футболистов. Команда сыграет двумя разными составами в матчах с Брунеем и Сирией?Да, на всех сборах, на которых у нас было два матча, мы придерживались одного подхода: дать сыграть всем вызванным футболистам.

Таким образом мы можем посмотреть всех в деле и дать понять игрокам, что они приезжают в сборную не только тренироваться. Как показывает практика, 2–3 игрока могут приехать на сбор с недомоганиями или повреждениями, поэтому вызвано 29 футболистов. Окончательный состав определится того, как все пройдут обследование у медицинского штаба сборной.

Календарь и таблица РПЛ

В составе три игрока из "Краснодара" — будет ли у них какое‑то преимущество при выборе состава на матч с Брунеем? Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем.

Почему в окончательном списке нет Александра Головина? Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за "Монако" с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться.

Вызван Алексей Миранчук, который в ночь с 9‑е на 10‑е ноября должен сыграть в США против клуба Лионеля Месси — успеет ли он приехать и восстановится к матчам? У нас сбор до 19‑го ноября. Он сыграет 10‑го числа, и числа 12‑го прибудет в расположение сборной. До игры с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться.

Из расширенного списка в окончательный не попали футболисты, которые постоянно играют в своих клубах и выглядят достойными кандидатами в национальную команду — Литвинов, Сильянов, Сергеев и другие — почему они не вызваны в сборную?

Практически все эти игроки имеют определенные проблемы со здоровьем. Мы решили их не вызывать по рекомендации врачей, не подвергать риску усугубить повреждения и дать возможность восстановиться», — цитирует Карпина пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Прогнозы и ставки на футбол

Игроки сборной России соберутся 10 ноября в Краснодаре. Через пять дней им предстоит игра против Брунея, а 19 ноября в Волгограде со сборной Сирией.