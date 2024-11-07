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    Аршавин объяснил, почему сборной России приходится играть со слабыми командами

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих матчах национальной команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

    «Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

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    • Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами», — сказал Аршавин «Известиям».

    Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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