Аршавин объяснил, почему сборной России приходится играть со слабыми командами

Бывший капитан сборной Россиивысказался о предстоящих матчах национальной команды.

Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

«Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами», — сказал Аршавин «Известиям».

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.